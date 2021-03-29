29 Марта 2021
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Названы регионы-лидеры по уровню средних зарплат в провинции

Составлен рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях.

Лидером рейтинга стала Сахалинская область, где средняя зарплата в отрасли добычи нефти и газа составляет около 400 тыс. руб. в месяц, что в два раза большее, чем оплата труда в Москве - мегаполис оказался на втором месте.

В самой доходной столичной отрасли, в сфере финансовых услуг, ежемесячно получают в среднем 187 тыс. руб. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплаты нефтяников - 174 тыс. руб. в месяц.

На последнем месте в списке - Мордовия, где самой доходной является отрасль транспортного и военного машиностроения - 38 тыс. руб. Также в числе аутсайдеров Псковская область и Калмыкия. Там госслужащие получают 38 тыс. руб., сообщает РИА "Новости".

Ранее президент России утвердил поручения по итогам совещания с правительством еще за 10 февраля. Тогда Владимир Путин обнаружил, что зарплаты бюджетников далеко не всегда соответствуют нормам "майских указов", часто цифры в докладах чиновников указываются "средние по больнице", и нормально они выглядят за счет огромных зарплат руководства.

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Названы регионы-лидеры по уровню средних зарплат в провинции

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Теги: зарплата, работа



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