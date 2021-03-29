Российские врачи призвали власти немедленно оказать помощь Алексею Навальному

Более 20 российских врачей подписали открытое обращение с требованием к российским властям безотлагательно оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному и допустить к нему его врача.

Документ опубликовал The Insider. Как считают медики, у оппозиционера, который жалуется на сильные боли в спине и ноге, могут быть осложнения после отравления или новое развившееся заболевание. Как следует из обращения, отсутствие медицинской помощи может привести к "полной или частичной утрате функций нижних конечностей".

Врачи назвали отсутствие помощи Навальному "сознательной пыткой".

Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия Навального. Его якобы мучают "сильные боли в спине" и он "не может наступать на ногу". При этом Юлия Навальная потребовала освободить своего супруга. В Кремле сообщили, что не будут реагировать на обращение жены Алексея Навального.