29 Марта 2021
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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Российские врачи призвали власти немедленно оказать помощь Алексею Навальному

Более 20 российских врачей подписали открытое обращение с требованием к российским властям безотлагательно оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному и допустить к нему его врача.

Документ опубликовал The Insider. Как считают медики, у оппозиционера, который жалуется на сильные боли в спине и ноге, могут быть осложнения после отравления или новое развившееся заболевание. Как следует из обращения, отсутствие медицинской помощи может привести к "полной или частичной утрате функций нижних конечностей".

Врачи назвали отсутствие помощи Навальному "сознательной пыткой".

Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия Навального. Его якобы мучают "сильные боли в спине" и он "не может наступать на ногу". При этом Юлия Навальная потребовала освободить своего супруга. В Кремле сообщили, что не будут реагировать на обращение жены Алексея Навального.

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Российские врачи призвали власти немедленно оказать помощь Алексею Навальному

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Теги: врачи, Навальный



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