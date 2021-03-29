Курского врача заподозрили в убийстве медсестры

По факту убийства сотрудницы "Фатежской ЦРБ" в Курской области заведено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, в ночь на 27 марта 30-летний подозреваемый в больнице избил и задушил 21-летнюю медсестру.

В настоящее время мужчину задержали.

Как сообщают СМИ, подозреваемым в убийстве является врач-реаниматолог.

Ранее в Свердловском областном суде огласили приговор местному жителю Денису Сабурову. Мужчина получил пожизненное за жестокую расправу над семьей собственного брата.