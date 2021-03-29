Еврокомиссар: "паспорта вакцинации" будут добровольными

Еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за вакцины, сообщил, что использование будущего европейского сертификата здоровья, который начнет действовать с 15 июня текущего года, будет добровольным.

"Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас его не будет", - сказал еврокомиссар. По его словам, документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип препарата, если человек вакцинировался, а также отметку, болел ли COVID-19 и имеет ли антитела.

Сертификат необходимо официально согласовать между государствами-членами Евросоюза, передает "Интерфакс".

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не рекомендует вводить паспорта для получивших вакцину от коронавируса.