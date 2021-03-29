В Минске из спорткомплекса эвакуировали людей из-за инцидента с хлором

В Минске из-за инцидента с хлором из физкультурно-оздоровительного комплекса эвакуировали 82 человека, еще один госпитализирован.

Сообщение о резком удушающем запахе в помещениях поступило спасателям вечером 28 марта. Как оказалось, в помещении водоподготовки производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, что привело к химической реакции с выделением паров хлора.

По данным спасателей, в помещении водоподготовки предельно-допустимая концентрация паров хлора была превышена в 35 раз, сообщает "Интерфакс".