Сергей Фургал заявил наблюдателям об угрозах от следствия

Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила о жалобах экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на давление со стороны следователей.

Кроме того он заявил, что хочет сделать заявление для СМИ о том, какие именно нарушения его прав допускает следствие. По словам Литвинович, речь идет "о морально-психологическом давлении". Каждый день к Фургалу приходит следователь и знакомится с делом. "Если бывший губернатор пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом",— сообщила член ОНК в своем Telegram.

Она также отметила, что сотрудник СИЗО "Лефортово" прервал беседу правозащитников с Фургалом, после того как он заявил, что хочет сделать заявление для СМИ о "том ужасе, который с ним происходит".

Как сообщалось, Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, готовят обвинение в мошенничестве.

По данным издания, досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой заключил близкий к экс-губернатору человек — Николай Шухов, адвокат, ранее возглавлявший его избирательный штаб и управлявший частью активов.