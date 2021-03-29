Суд закрыл от СМИ оглашение обвинительного заключения по делу бывшего замглавы СКР

В понедельник Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят бывший замглавы регионального Следственного комитета Михаил Бусылко, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов.

Напомним, Бусылко и Чуличкову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Вострецов проходит обвиняемым по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Сегодня, 29 марта, состоялось первое судебное заседание. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, Чуличков и его адвокат потребовали сделать процесс закрытым от СМИ. Бусылко и его защитник поддержали требование, сославшись на некие личные данные в деле. Вострецов и его адвокат также попросили закрыть процесс

В итоге судья разрешила журналистам остаться, но до оглашения обвинительного заключения.

В деле фигурирует директор "НГТ холдинг" Виталий Трухин. Вострецов был его адвокатом. По данным гособвинения, Вострецов предложил Трухину за взятку около 4 млн руб. оказать содействие в отмене постановления о прекращении дела, в котором Трухин проходил потерпевшим, и направлении его в суд. 1 млн руб. должен был получить Чуличков, еще 1 млн - Бусылко. Вострецов выступил посредником в передаче денег. 26 сентября 2019 года Чуличков подписал постановление об отмене постановления о прекращении дела и получил часть денег в размере 500 тыс. руб. На следующий день Бусылко получил от Вострецова 1 млн руб. Впоследствии Вострецов и Бусылко были задержаны при передаче остальной части взятки.

При этом выяснилось, что Вострецов договорился с Бусылко и Чуличковым на передачу им 2 млн руб., а сам сообщил Трухину, что вопрос будет решен за 4 млн. Еще 2 млн адвокат планировал оставить себе. Также Вострецов потребовал от Бусылко 200 тыс. за свое посредничество. Следователь, по данным гособвинения, согласился.

Напомним, изначально Михаил Бусылко был помещен под домашний арест, затем следователю изменили меру пресечения на запрет определенных действий. В самом конце 2019 года он был отправлен в отставку указом Владимира Путина. После проведенных у него обысков своего поста в прокуратуре лишился и Дмитрий Чуличков.