29 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко (2018) | Фото: СКР Свердловской области

Суд закрыл от СМИ оглашение обвинительного заключения по делу бывшего замглавы СКР

В понедельник Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят бывший замглавы регионального Следственного комитета Михаил Бусылко, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов.

Напомним, Бусылко и Чуличкову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Вострецов проходит обвиняемым по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Сегодня, 29 марта, состоялось первое судебное заседание. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, Чуличков и его адвокат потребовали сделать процесс закрытым от СМИ. Бусылко и его защитник поддержали требование, сославшись на некие личные данные в деле. Вострецов и его адвокат также попросили закрыть процесс

В итоге судья разрешила журналистам остаться, но до оглашения обвинительного заключения.

Дмитрий Чуличков, Михаил Бусылко, Владислав Вострецов(2021)|Фото: Накануне.RU

В деле фигурирует директор "НГТ холдинг" Виталий Трухин. Вострецов был его адвокатом. По данным гособвинения, Вострецов предложил Трухину за взятку около 4 млн руб. оказать содействие в отмене постановления о прекращении дела, в котором Трухин проходил потерпевшим, и направлении его в суд. 1 млн руб. должен был получить Чуличков, еще 1 млн - Бусылко. Вострецов выступил посредником в передаче денег. 26 сентября 2019 года Чуличков подписал постановление об отмене постановления о прекращении дела и получил часть денег в размере 500 тыс. руб. На следующий день Бусылко получил от Вострецова 1 млн руб. Впоследствии Вострецов и Бусылко были задержаны при передаче остальной части взятки.

При этом выяснилось, что Вострецов договорился с Бусылко и Чуличковым на передачу им 2 млн руб., а сам сообщил Трухину, что вопрос будет решен за 4 млн. Еще 2 млн адвокат планировал оставить себе. Также Вострецов потребовал от Бусылко 200 тыс. за свое посредничество. Следователь, по данным гособвинения, согласился.

Дмитрий Чуличков, Михаил Бусылко, Владислав Вострецов(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, изначально Михаил Бусылко был помещен под домашний арест, затем следователю изменили меру пресечения на запрет определенных действий. В самом конце 2019 года он был отправлен в отставку указом Владимира Путина. После проведенных у него обысков своего поста в прокуратуре лишился и Дмитрий Чуличков.

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Суд закрыл от СМИ оглашение обвинительного заключения по делу бывшего замглавы СКР

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Теги: Бусылко, суд, дело, Чуличков, адвокат



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