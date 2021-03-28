29 Марта 2021
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взрыв газа, Орловская 52 (2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме Екатеринбурга

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме Екатеринбурга по ул. Орловская, 52, стали пары легковоспламеняющейся жидкости, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в квартире-студии находилась канистра с легковоспламеняющейся жидкостью. Предположительно, молодой человек 1990 года рождения, решил закурить, после чего произошел взрыв.

Информацию о взрыве бытового газа в полиции опровергли. Разрушений в доме нет. Пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Названа предварительная причина взрыва в жилом доме Екатеринбурга

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Теги: взрыв, хлопок, пострадавший



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