Названа предварительная причина взрыва в жилом доме Екатеринбурга

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме Екатеринбурга по ул. Орловская, 52, стали пары легковоспламеняющейся жидкости, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в квартире-студии находилась канистра с легковоспламеняющейся жидкостью. Предположительно, молодой человек 1990 года рождения, решил закурить, после чего произошел взрыв.

Информацию о взрыве бытового газа в полиции опровергли. Разрушений в доме нет. Пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.