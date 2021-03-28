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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Информацию о нападении на адвоката в отделении полиции Екатеринбурга проверят следователи

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по сообщению СМИ о нападении на адвоката в отделении полиции №7 по ул. Народной Воли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"В ходе доследственной проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу участников и очевидцев конфликта, а также к выполнению иных процессуальных мероприятий, по итогам которых будет дана объективная правовая оценка произошедшему", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат Федор Акчермышев сообщил, что в нападавшем он опознал, предположительно, одного из руководителей Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Магомеда Курбанова.

Нападение было связано с защитой дагестанской девушки Миланы Магомедовой. Она уехала из Тюмени и собиралась жить в Екатеринбурге, но это не понравилось ее родственникам, которые хотели ее увезти в Дагестан и выдать там замуж.

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Информацию о нападении на адвоката в отделении полиции Екатеринбурга проверят следователи

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Теги: Федор Акчермышев, Магомед Курбанов, Милана Магомедова, нападение



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