Информацию о нападении на адвоката в отделении полиции Екатеринбурга проверят следователи

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по сообщению СМИ о нападении на адвоката в отделении полиции №7 по ул. Народной Воли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"В ходе доследственной проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу участников и очевидцев конфликта, а также к выполнению иных процессуальных мероприятий, по итогам которых будет дана объективная правовая оценка произошедшему", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат Федор Акчермышев сообщил, что в нападавшем он опознал, предположительно, одного из руководителей Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Магомеда Курбанова.

Нападение было связано с защитой дагестанской девушки Миланы Магомедовой. Она уехала из Тюмени и собиралась жить в Екатеринбурге, но это не понравилось ее родственникам, которые хотели ее увезти в Дагестан и выдать там замуж.