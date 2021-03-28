Роскосмос опроверг информацию о грядущем увольнении Рогозина

Роскосмос опроверг информацию о грядущем увольнении Дмитрия Рогозина, сообщает ТАСС.

Информация об увольнении Рогозина появилась в telegram-каналах. Сообщалось, что якобы на его пост рассматривается один из заместителей министра обороны РФ.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск - 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", - прокомментировали слухи в госкорпорации.

Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с мая 2018 года. 24 мая 2018 года указом главы государства Владимира Путина назначен генеральным директором государственной корпорации. С 6 декабря 2018 года является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.