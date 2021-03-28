В Екатеринбурге в трехэтажном жилом доме взорвался газ

Сегодня, в 19.44 в Екатеринбурге в трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу ул. Орловская, 52 взорвался газ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

По предварительным данным взрыв прогремел на третьем этаже. Пожара после взрыва не возникло. Был поврежден оконный проем. Пожарные сообщают об одном пострадавшем.

19 человек, в том числе четверо детей были эвакуированы. К ликвидации происшествия привлечены три единицы техники и девять человек личного состава. Причина взрыва устанавливается.