28 Марта 2021
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Политика В России
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Замглавы Якутска одерживает победу на досрочных выборах мэра

Победу на досрочных выборах главы города Якутска одерживает представитель "Единой России" Евгений Григорьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он был заместителем прежнего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, которая в январе заявила об отставке. Напомним, она заявила, что будет поддерживать своего зама в борьбе за кресло мэра.

Авксентьева была крайне популярным мэром, стала известна за пределами Якутии благодаря нестандартным решениям, например, недавно она распорядилась продать здания городской администрации в центре города, чтобы сэкономить на расходах по содержанию дорогой недвижимости и найти дополнительные средства для бюджета. Городским чиновникам она велела подыскать помещения поменьше и подешевле.

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Замглавы Якутска одерживает победу на досрочных выборах мэра

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Теги: Евгений Григорьев, выборы, глава Якутска



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