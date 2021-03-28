В Екатеринбурге на адвоката сбежавшей дагестанской девушки мог напасть руководитель угро?

В Екатеринбурге на адвоката Федора Акчермышева было совершено нападение в отделении полиции №7. Как сообщил Накануне.RU сам адвокат, в нападавшем он опознал, предположительно, одного из руководителей Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Магомеда Курбанова.

"Из СМИ и открытых источников в интернете я опознал, предположительно, сотрудника Магомеда Курбанова. Я собираюсь написать заявление в правоохранительные органы", - сообщил адвокат.

Нападение было связано с защитой дагестанской девушки Миланы Магомедовой. Она уехала из Тюмени и собиралась жить в Екатеринбурге, но это не понравилось ее родственникам, которые хотели ее увезти в Дагестан и выдать там замуж.