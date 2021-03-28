28 Марта 2021
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Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин рассказал о своем состоянии после прививки

Президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1" рассказал о своем состоянии после прививки от коронавируса.

По словам главы государства, у него не было температуры, однако "немного поламывало" и болело место укола.

"Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил - температура нормальная", - сообщил президент.

Он отметил, что не занимался спортом три дня: не играл в хоккей, не ходил в зал и не плавал. Однако, на следующий день, после того, как померил температуру, принял контрастные ванны.

Напомним, прививку Путину сделали на этой неделе. Какой именно вакциной привился глава государства не уточняется.

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Путин рассказал о своем состоянии после прививки

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Теги: Путин, прививка от коронавируса, вакцина



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