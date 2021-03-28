На Украине арестован бывший боевик Семен Семенченко

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего командира неонацистского батальона "Донбасс" Семена Семенченко (настоящее имя Константин Гришин). Он арестован на два месяца без права внесения залога из-за подозрения в создании частной военной компании в 2018 году. То есть с военными преступлениями в Донбассе арест не связан.

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Семенченко написал в "Фейсбуке", что отрицает все обвинения. Будто бы все это провокация спецслужб России, то есть украинские власти выполняют "заказ Кремля". Он посоветовал тем, кто будет после него, "не так верить в свое собственное государство".

Вскоре после ареста Семенченко оказался в больнице.

Интересно, что во время "евромайдана" Семенченко, как он утверждает, жил в Донецке. При этом он точно был в Донецкой ОГА среди занявших ее людей 6 апреля 2014 года, что отчетливо видно на одном из видео. Также известно, что еще в 1996 году он фигурировал в деле об убийстве в Севастополе. Тогда он был даже задержан, но освобожден.

Политолог Михаил Погребинский считает, что арест Семенченко связан с политической позицией бывшего боевика.