Свердловскую станцию переливания крови оштрафовали на 2,4 миллиона за создание картеля

Областную станцию переливания крови и компанию "Альфа Фарм" уличили в создании антиконкурентного соглашения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского УФАС.

Антимонопольщики выяснили, что "Альфа Фарм" из-за соглашения получило преимущество при участии в закупочных процедурах на поставку иммуноглобулина против клещевого энцефалита и созданию иным хозяйствующим субъектам-конкурентам препятствий к доступу на рынок спорного препарата.

"Альфа Фарм" закупало практически весь производимый Областной станцией переливания крови иммуноглобулин, который к тому же предоставлялся Обществу со скидкой в размере 30%, за счет чего экономия Общества за период 2015-2018 годов составила 171 935 418,53 руб. Такая закупочная цена также позволяла Обществу выигрывать торги в 88% случаев", - говорится в сообщении.

Оспаривая решение и предписание ведомства, участники сговора дошли до Верховного Суда РФ. Все судебные инстанции признали выводы Свердловского УФАС России обоснованными, а решение – законным. За нарушение антимонопольного законодательства станцию переливания крови оштрафовали на 2,4 млн руб., а "Альфа Фарм" - на 3 млн руб.

Штраф ГБУЗ СО "Областная станция переливания крови" уплачен еще в 2020 году, а платежным поручением от 19 марта 2021 г. уплачен штраф "Альфа Фарм".