Крым предъявит иск украинцам, причастным к водной блокаде

Власти Крыма намерены предъявить иск троим украинцам, причастным к водной блокаде полуострова, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу Госсовета Крыма Владимира Константинова.

По данным издания, речь идет о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также действующем Мустафе Джемилеве. Двое последних являются лидерами запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа".

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", — заявил Константинов.

Напомним, проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.