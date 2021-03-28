28 Марта 2021
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Крым (2020) | Фото: Накануне.RU

Крым предъявит иск украинцам, причастным к водной блокаде

Власти Крыма намерены предъявить иск троим украинцам, причастным к водной блокаде полуострова, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу Госсовета Крыма Владимира Константинова.

По данным издания, речь идет о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также действующем Мустафе Джемилеве. Двое последних являются лидерами запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа".

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", — заявил Константинов.

Напомним, проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

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Крым предъявит иск украинцам, причастным к водной блокаде

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Теги: Крым, вода, дамба, водохранилище, водная блокада, иск



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