Объявлен конкурс на проведение "Дельфийских игр" в Перми

На сайте госзакупок объявлен конкурс на оказание услуг по организации XX молодежных Дельфийских игр России, передает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчик должен полностью организовать как сами игры, так и информационное сопровождение и питание жюри и участников, изготовить сувенирную и наградную продукцию, организовать охрану, медицинское сопровождение, трансфер и бронирование номеров.

Заказчик - министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Начальная цена контракта составляет 43,1 млн руб. Заявки принимаются до 12 апреля, рассмотрены они будут до 22 апреля. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта до 31 мая 2021 года.

Дельфийские игры — это соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях искусства.