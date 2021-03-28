28 Марта 2021
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Дельфийские игры, организация, конкурс (2021) | Фото: delphic.games

Объявлен конкурс на проведение "Дельфийских игр" в Перми

На сайте госзакупок объявлен конкурс на оказание услуг по организации XX молодежных Дельфийских игр России, передает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчик должен полностью организовать как сами игры, так и информационное сопровождение и питание жюри и участников, изготовить сувенирную и наградную продукцию, организовать охрану, медицинское сопровождение, трансфер и бронирование номеров.

Заказчик - министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Начальная цена контракта составляет 43,1 млн руб. Заявки принимаются до 12 апреля, рассмотрены они будут до 22 апреля. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта до 31 мая 2021 года.

Дельфийские игры — это соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях искусства.

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Объявлен конкурс на проведение "Дельфийских игр" в Перми

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Теги: Дельфийские игры, организация, конкурс



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