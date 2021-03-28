В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП

В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

По информации ведомства, вечером, 27 марта, на первом километре автодороги "Обход Верхней Пышмы" произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 -1959 года рождения, выезжая со второстепенной дороги по улице Пролетарская, не уступил дорогу автомобилю "Киа-Селтон", под управлением мужчины 1965 года рождения, который двигался со стороны поселка Красный, в направлении города Екатеринбурга, столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали водитель, три пассажира автомобиля ВАЗ - 20199 и пассажирка "Киа-Селтон". Все госпитализированы в больницу Екатеринбурга.

Все участники ДТП были пристегнуты ремнем безопасности. Водители освидетельствованы на состояние алкогольного опьянения, опьянения не установлено.