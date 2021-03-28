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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

Свердловского депутата отстранили от должности в "Единой России"

Депутата гордумы Асбеста Дмитрия Александрина временно отстранили от должности секретаря Асбестовского отделения "Единой России", сообщает "Ъ" со ссылкой на секретаря реготделения "ЕР" Свердловской области Виктора Шептия.

Решение было принято из-за конфликта депутата Александрина с депутатом КПРФ Натальей Крыловой. Как сообщало Накануне.RU, 24 декабря Дмитрий Александрин сначала попытался забрать у депутата от КПРФ Натальи Крыловой телефон. Когда это не получилось, он ударил ее основанием ладони по лицу.

Конфликт произошел из-за обсуждения ситуации на предприятии Александрина, работники которого пожаловались на якобы незаконные действия со стороны екатеринбургских фирм. И когда на заседании зашла речь о роли "единоросса" в этой истории, тот, по словам Крыловой, и "психанул".

Ранее мы также опубликовали видео того, как Александрин поднял руку на депутата. В отношении Александрина составили протокол по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои).

Секретарь "ЕР" Свердловской области назвал депутата Комарову провокатором.

"В партии внимательно следят за развитием ситуации. Я лично побеседовал с Дмитрием Александриным и выслушал его объяснения. Откровенно скандальный и провокационный стиль поведения асбестовской оппозиционерки давно стал ее жизненным кредо. При этом, несмотря на все провокации оппонентов, к представителям "Единой России" всегда применяются повышенные этические требования. Поэтому принято решение до окончания разбирательства приостановить для Дмитрия Александрина исполнение им обязанностей секретаря Асбестовского местного отделения", - приводит его слова издание.

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Свердловского депутата отстранили от должности в "Единой России"

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Теги: Асбест, побои, гордума, Александрин, Крылова, Единая Россия



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