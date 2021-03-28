Госдума в апреле во втором чтении рассмотрит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих

В апреле депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект, запрещающий государственным, муниципальным служащим и военным иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Проект был предложен президентом России Владимиром Путиным. По словам Крашенинникова, существенных поправок в текст законопроекта вносить не планируется.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 20 января. В первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства, либо получении вида на жительство за рубежом.

Законопроект также запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.