Корму сухогруза Ever Given в Суэцком канале удалось сдвинуть с мертвой точки

Попытки сдвинуть с места суперконтейнеровоз Ever Given, блокирующий Суэцкий канал уже больше трех суток, привели к успеху. Корма и руль корабля начали немного двигаться, но пока неясно, когда его удастся сдвинуть полностью, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию канала.

Ever Given длиной 400 метров перегородил канал по диагонали. Пока что освобождению корабля препятствуют сильные ветры, но, возможно, все-таки не потребуется снимать часть контейнеров с борта сухогруза, чтобы он стал легче (всего на корабле более 18 тыс. контейнеров).

Вечером, правда, попытки сдвинуть корму корабля были прекращены из-за отлива, но утром они продолжатся.

К пятнице экскаваторам удалось удалить около 20 тыс. тонн песчаного грунта вокруг носа корабля. Если за дело возьмутся более мощные буксиры, а работы по углублению дна будут вестись активнее, то во время прилива корабль может быть освобожден в начале следующей недели.