27 Марта 2021
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Общество В России Москва
Акция Час Земли на Красной площади. (2021) | Фото: t.me/themoscowdailynews

На время акции "Час Земли" на Кремле отключили подсветку, Красная площадь погрузилась во тьму

В акции "Час Земли", организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), приняли участие власти нескольких городов России, в том числе Москвы.

Уже в 13-й раз Россия приняла участие во всемирной акции, в этом году она посвящена открытости экологической информации.

Ровно на 60 минут электрическая подсветка была отключена на самых известных столичных достопримечательностях и зданиях, в том числе на зданиях Московского кремля, Красная площадь ровно в восемь вечера погрузилась в темноту, которую, впрочем то и дело разрывали вспышки фотокамер, хотя людей на время акции тоже просят не пользоваться электричеством и электрическими устройствами.

Акция Час Земли на Красной площади.(2021)|Фото: t.me/themoscowdailynews

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На время акции "Час Земли" на Кремле отключили подсветку, Красная площадь погрузилась во тьму

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Теги: час земли, кремль, красная площадь



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