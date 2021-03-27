На время акции "Час Земли" на Кремле отключили подсветку, Красная площадь погрузилась во тьму

В акции "Час Земли", организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), приняли участие власти нескольких городов России, в том числе Москвы.

Уже в 13-й раз Россия приняла участие во всемирной акции, в этом году она посвящена открытости экологической информации.

Ровно на 60 минут электрическая подсветка была отключена на самых известных столичных достопримечательностях и зданиях, в том числе на зданиях Московского кремля, Красная площадь ровно в восемь вечера погрузилась в темноту, которую, впрочем то и дело разрывали вспышки фотокамер, хотя людей на время акции тоже просят не пользоваться электричеством и электрическими устройствами.