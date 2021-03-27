27 Марта 2021
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Министр культуры Владимир Мединский (2014) | Фото:Накануне.RU

Учебник истории под редакцией Мединского одобрило Минпросвещения

Учебник по истории под редакцией экс-министра культуры России Владимира Мединского (ныне он помощник президента) одобрило Министерство просвещения. В ближайшее время пособие будет издано. Выход первого тиража ожидается в конце апреля - начале мая, передает ТАСС.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил об уникальности учебника: "Все события мировой истории взаимосвязаны, и есть отсылки к событиям российской истории. Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах".

Пособие включает полную историческую картину, начиная с античности и заканчивая событиями последних лет. Создатели заканчивают повествование сегодняшним днем, включен также и анализ пандемии коронавируса и ее последствий.

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Учебник истории под редакцией Мединского одобрило Минпросвещения

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Теги: владимир мединский, минпросвещения, учебник истории



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