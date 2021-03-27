Россия обыграла Словению со счетом 2:1 в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России со счетом 2:1 обыграла словенцев в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022.

Все голы были забиты в первом тайме: Артем Дзюба пробил ворота соперников на 26 и 35 минуте. На 36-й минуте ответный гол забил Йосип Иличич.

Это вторая игра отборочного турнира. Первый матч – тоже победный (3:1) - российская команда провела с Мальтой. Пока Россия лидирует в группе, но другие соперники нашей сборной сыграли только по одному матчу.

Во вторник россияне сыграют со Словакией, которая, к слову, в стартовом матче сыграла вничью с Кипром.