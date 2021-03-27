Комиссия Госдумы по этике может рассмотреть дебош с участием депутата Гетты

В Госдуме комиссия по этике рассмотрит инцидент, участником которого стал депутат Антон Гетта ("Единая Россия").

По данным telegram-канала LifeShot, во время рейса "Аэрофлота" Казань – Москва зампред думского комитета по финансовому рынку устроил дебош в бизнес-классе, требуя алкоголя. Ему аккомпанировал спутник-попутчик.

Об инциденте стало известно из письма "Аэрофлота", с жалобой, направленное в Думу. В письме говорится, что народный избранник с товарищем постоянно перемещались по салону, мешали работе кабинного экипажа, пассажирам, дергали бортпроводников. А когда им "перекрыли" доступ к алкоголю, начались угрозы экипажу — административками, неприятностями и увольнениями.

По прилете в Казань обоих передали полицейским.

Антон Гетта — руководитель совета фракции "Единая Россия" по антикоррупционному законодательству, член Центрального штаба ОНФ, координатор Бюро расследований ОНФ.

Глава комиссии по этике Отари Аршба сообщил РИА Новости, что поведение Гетты рассмотрят, если правоохранительные органы подтвердят эту информацию.

"Если правоохранители занялись этим вопросом, от них должен быть какой-то сигнал, информация, заявление, что административное дело возбуждено. Конечно, если факты подтвердятся, это станет предметом рассмотрения комиссии. Пока это только заявление и пресса", - сказал Аршба.