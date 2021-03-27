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Политика В бывшем СССР
Майя Санду (2020) | Фото: Getty Images/Sean Gallup

Президент Молдавии Санду попросила Путина помочь ее стране с вакцинацией

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к президенту России Владимиру Путину и лидерам других стран с просьбой предоставить ее государству вакцину от коронавируса.

Я отправила письма руководителям где-то тридцати с чем-то стран <...> Я подписала письмо президенту России, также как и в другие страны. <...> Я подписала [письмо Путину] сегодня", - цитирует РБК высказывание президента Молдавии в эфире одного из телеканалов страны.

Санду добавила, что разговаривала с российским послом, и тот заявил, что в данный момент Россия не может продать свою вакцину Молдавии, но дипломат пообещал помощь Москвы в решении проблемы с вакциной.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Молдавии еще в конце февраля. Тогда экс-президент страны Игорь Додон заявил, что это произошло вопреки сопротивлению аппарата Санду.

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Президент Молдавии Санду попросила Путина помочь ее стране с вакцинацией

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Теги: майя санду, молдавия, вакцинация



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