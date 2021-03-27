Стало известно, во сколько обошлась предвыборная кампания Ельцина в 1996 году

Предвыборная кампания Бориса Ельцина в 1996 году обошлась не менее чем в 700 млрд руб. и $140 млн. Одно только производство агит-газеты "Не дай Бог" (в ней командой Ельцина описывались ужасы, к которым привело бы избрание президентом Геннадия Зюганова – прим. ред.) обошлось в $16 млн, рассказал в проекте Сергея Минаева "Девяностые" экс-помощник начальника Центра специального назначения Службы безопасности президента РФ Сергей Сергеев.

"Была группа, которую возглавлял Чубайс, которая определяла, нужны деньги, не нужны деньги. Наша задача была — контролировать, постараться, чтобы деньги не ушли на сторону", - заявил Сергеев.

В начале марта политолог Глеб Павловский, который тоже входил в предвыборный штаб Ельцина, поделился с Лентой.Ру своими воспоминаниями: "Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги... Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело", — сказал он.