27 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР
Техника белорусских силовиков в Минске (2020) | Фото: sensei-yoda.blogspot.com

Массовая акция протеста в Минске не состоялась, задержано несколько человек

В Минске сегодня оппозиционные силы собирались провести несанкционированную акцию протеста, но в итоге массовой она не стала: на улицы выходят отдельные люди или небольшие группы. Многих из них задерживают силовики, которых в центре белорусской столицы больше, чем протестующих.

По данным волонтеров, задержано около 30 человек. Силовые структуры сообщили о 15 задержанных. Среди задержанных оказалось несколько сотрудников СМИ и лидеров активистов.

Между тем, как сообщает Tut.by, в центре была замечена не слишком многочисленная группа людей с флагами Белоруссии и советской символикой.

Тем временем, организаторы акции протеста пытаются скоординировать продолжение мероприятия в спальных районах, размещая объявления в telegram-каналах.

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Массовая акция протеста в Минске не состоялась, задержано несколько человек

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Теги: акция протеста, минск, задержания



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