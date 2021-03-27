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Михаил Коляда (2018) | Фото:

Российские мужчины-фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине

Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко не получили медалей на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме: воспитанники Алексея Мишина заняли 5-е и 8-е места соответственно. Тем не менее, они завоевали для России максимальную квоту-путевку на Олимпиаду в Пекине в следующем году. Для получения трех мест их суммарное место не должно было превышать 13, 5 плюс 8 – они уложились ровно. Ранее с аналогичной задачей гораздо успешнее справились российские пары и девушки-одиночницы.

Ну а чемпионом мира с феноменальным отрывом от ближайших преследователей – с 320 баллами за две программы – стал американец Нейтан Чен, исполнивший пять четверных прыжков. Серебро завоевал Юма Кагуяма, третий номер японской сборной, а вот извечный соперник Чена – Юдзуру Ханю – стал лишь бронзовым призером.

Последний комплект медалей – в танцах на льду – будет разыгран сегодня вечером. Все шансы на медали у россиян есть, но вот над тройной квотой придется попотеть: после ритм-танца лидируют Никита Кацалапов и Виктория Синицына, Александра Степанова и Иван Букин только пятые, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро только десятые.

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Российские мужчины-фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине

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Теги: михаил коляда, евгений семененко, чемпионат мира, фигурное катание, нейтан чен



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