Власти Екатеринбурга уточнили кварталы, где может начаться "реновация"

Власти Екатеринбурга уточнили границы, в которых планируется начать комплексное развитие территорий (КРТ), которое иначе называют реновацией.

В начале марта заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков говорил, что речь может идти о таких городских микрорайонах как Уралмаш, Эльмаш, Химмаш и Вторчермет.

Сейчас на сайте администрации города опубликована документация – на нее обратил внимание "Коммерсант-Урал" – с обозначением конкретных кварталов: на Эльмаше (в границах улиц Баумана – Шефская – Энтузиастов – Донская и улиц Краснофлотцев – Шефская – Корепина – Донская), на Уралмаше (переулок Суворовский – Черниговский – Донбасская) и во Втузгородке (улица Комсомольская – Технологическая – Студенческая – Первомайская).

В документе сообщается о планировании аукциона на право заключения договора о КРТ.

Ранее сообщалось, что пилотные проекты КРТ могут быть представлены 1 апреля.