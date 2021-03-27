Власти Екатеринбурга уточнили кварталы, где может начаться "реновация"

27 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
руководитель Центра авторских экскурсий &quot;Екбгуляем&quot; Дмитрий Москвин (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга уточнили кварталы, где может начаться "реновация"

Власти Екатеринбурга уточнили границы, в которых планируется начать комплексное развитие территорий (КРТ), которое иначе называют реновацией.

В начале марта заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков говорил, что речь может идти о таких городских микрорайонах как Уралмаш, Эльмаш, Химмаш и Вторчермет.

Сейчас на сайте администрации города опубликована документация – на нее обратил внимание "Коммерсант-Урал" – с обозначением конкретных кварталов: на Эльмаше (в границах улиц Баумана – Шефская – Энтузиастов – Донская и улиц Краснофлотцев – Шефская – Корепина – Донская), на Уралмаше (переулок Суворовский – Черниговский – Донбасская) и во Втузгородке (улица Комсомольская – Технологическая – Студенческая – Первомайская).

В документе сообщается о планировании аукциона на право заключения договора о КРТ.

Ранее сообщалось, что пилотные проекты КРТ могут быть представлены 1 апреля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Екатеринбурга уточнили кварталы, где может начаться "реновация"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: комплексное развитие территорий, реновация, уралмаш, эльмаш, втузгородок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети