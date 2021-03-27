27 Марта 2021
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Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

Египет не обращался к России за помощью в разблокировке Суэцкого канала - Кремль

Власти Египта не обращались к России за помощью в разблокировании Суэцкого канала. Напомним, третьи сутки канал перегораживает севший на мель суперконтейнеровоз Ever Given.

"Нет. Обращений не было", - цитирует радио "Говорит Москва" официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он не уточнил, направляла ли наша страна предложения о помощи.

Ранее CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что ВМС этой страны направили в Египет специалистов для помощи в разблокировке канала. Ранее США предложили свою помощь по дипломатическим каналам и Египет ее принял.

Кстати, Суэцкий канал блокировался во время арабо-израильских войн в 60-70-е годы XX века, и после окончания этих войн в разминировании и расчистке канала участвовали и ВМС США, и корабли ВМФ СССР.

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Египет не обращался к России за помощью в разблокировке Суэцкого канала - Кремль

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Теги: суэцкий канал, очередь, пробка, сухогруз, мель, контейнеровоз, вмс сша



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