"Задел на Олимпиаду": Путин поздравил российских фигуристок с победой на Чемпионате мира

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российским фигуристкам Анне Щербаковой, Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой. Минувшей ночью они завоевали все медали на Чемпионате мира в Стокгольме.

"Уважаемые Анна Станиславовна, Елизавета Сергеевна и Александра Вячеславовна! Поздравляю вас с замечательным достижением на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией!

Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм", - говорится в телеграмме президента.

Отдельно Путин отметил "блестящее выступление Анны Щербаковой". "Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к Вашему Дню рождения. Желаю новых свершений, благополучия и удачи", - заключил президент. Щербакова выиграла золото, завтра, 28 марта, ей исполнится 17 лет.