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опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото:Накануне.RU

В Якутске завершился второй день выборов мэра города

В Якутске закончился второй избирательный день на досрочных выборах главы города.  

Городской избирком пока не дал цифры по явке во второй день голосования, зато уже известно о скандалах. Председатель территориальной избирательной комиссии жаловалась на фейки, которые, якобы, распространяли наблюдатели, обвиняя избирательные комиссии во вбросах бюллетеней. Также наблюдатели оказались не довольны проведением выездного голосования, но в комиссии заявили, что все процедуры соответствовали закону, избирком собирается пожаловаться на наблюдателей в полицию, передает Лента.Ру.

Голосование началось в пятницу. В этот день на участки пришли более 20 тыс. горожан. Еще более 1,2 тыс. проголосовали на дому.  Все три дня участки открываются в 8 утра и закрываются в 20 часов вечера. Голосование ведется на 122 участках, в том числе в четырех местах временного пребывания избирателей. Правом голоса в городе обладают 200 тыс. человек.

В выборах участвует шесть кандидатов: Евгений Григорьев ("Единая Россия"), Иван Комаров ("Гражданская платформа"), Савва Михайлов (КПРФ), Виталий Обедин ("Справедливая Россия – За правду"), Айал Прокопьев ("Родина") и Евгений Рябченко (ЛДПР).

Напомним, впервые трехдневное голосование в условиях пандемии было применено во время кампании по поправкам в Конституцию летом прошлого года. Режим недавно был продлен Центральной избирательной комиссией, он будет действовать в том числе и во время выборов в Госдуму в сентябре этого года.

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В Якутске завершился второй день выборов мэра города

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Теги: якутск, выборы мэра, трехдневное голосование



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