ВМС США направляются в Египет – вытаскивать из Суэцкого канала сухогруз Ever Given

ВМС США уже сегодня могут направить в Египет группу экспертов, которые помогут углубить Суэцкий канал. Он до сих пор перегорожен севшим на мелкие берега суперконтейнеровозом Ever Given.

Сухогруз размером с небоскреб сел на мель во вторник из-за сильного ветра и песчаной бури. С тех пор в регионе образовалась огромная очередь из грузовых кораблей, многие из них уже начали длинный путь вокруг Африки.

Правительство Египта, как сообщает CNN, согласилось принять помощь США, предложение было передано через посла Соединенных Штатов в Каире.

Пока неизвестно, какие именно технологии намерены использовать американские военные. Пока что местные власти пытаются углубить канал у берегов, на которых сидит сухогруз. Работа идет не быстро: подкопы делают обычные экскаваторы, а надо удалить до 20 тыс. кубометров грунта, чтобы освободить корабль. Ранее власти Египта заявляли, что на спасательную операцию может уйти до недели.

Рынки, между тем, отреагировали на затор уже в среду. Подорожали морские перевозки, также начали дорожать товары, которые обычно перевозятся морем, в частности – нефтепродукты.