27 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР
Техника белорусских силовиков в Минске (2020) | Фото: sensei-yoda.blogspot.com

В центр Минска стягивается спецтехника в преддверии акции оппозиции

В центр Минска с утра стягивается спецтехника, подразделения силовиков, замечены автозаки и водометы.

На субботу назначена первая за несколько месяцев масштабная несанкционированная акция оппозиционеров. Пока сообщений о задержаниях нет (да и никто пока в центре города не собирается, хотя во многих местах, в спальных районах вывешены бело-красно-белые флаги оппозиционного движения).

Тем временем, Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела из-за призывов в Telegram к участию в акциях протеста.  Уголовное производство начали по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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В центр Минска стягивается спецтехника в преддверии акции оппозиции

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Теги: минск, силовики, акция оппозици



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