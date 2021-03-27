В центр Минска стягивается спецтехника в преддверии акции оппозиции

В центр Минска с утра стягивается спецтехника, подразделения силовиков, замечены автозаки и водометы.

На субботу назначена первая за несколько месяцев масштабная несанкционированная акция оппозиционеров. Пока сообщений о задержаниях нет (да и никто пока в центре города не собирается, хотя во многих местах, в спальных районах вывешены бело-красно-белые флаги оппозиционного движения).

Тем временем, Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела из-за призывов в Telegram к участию в акциях протеста. Уголовное производство начали по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.