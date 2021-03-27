Отборочные матчи ЧМ-2022: Россия сегодня сыграет со Словенией в Сочи

Сборная России по футболу сегодня проведет первый домашний матч отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Соперником россиян станет Словения. В первом туре сегодняшние гости одолели Хорватию.

Пока в группе H лидируют сборные России и Словении. У обеих команд по одной победе, но Россияне одолели Мальту, которая не считается сильной, а вот словенцы победили хорватов, финалистов Чемпионата мира 2018 года.

Матч пройдет в Сочи, начало в 17 часов мск.

Накануне на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор стадиона "Фишт" в Сочи для домашней игры: "Мы выбрали Сочи, потому что в этом году у нас суровая зима. Когда мы что-то планируем, то должны заранее знать, куда едем. Юг нас всегда принимает хорошо, и в этот раз не исключение".