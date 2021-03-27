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Экономика В России Москва
Сосны, берег, деревья (2017) | Фото: wikimedia.org

В России могут разрешить приватизацию земель второго пояса санитарных зон водоемов

Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс, которые позволят приватизировать земли во втором поясе зон санитарной охраны водоемов. Сейчас такие земли в ограниченном обороте: их нельзя выкупить, можно только арендовать, пишет РБК.

Инициатива о поправках исходила от правительства Московской области. В этом регионе ограничения второго пояса охватывают 35% площади региона, власти считают, что отмена запрета на приватизацию такой категории земель будет приносить не менее 4,5 млрд руб. ежегодно за счет продажи земельных участков.

Законопроекет может быть внесен в Госдуму еще в эту сессию, но рассматривать его, очевидно, будет уже новый созыв осенью. При этом документом предусматривается (в случае его утверждения), что ограничения будут сняты уже в четвертом квартале текущего года.

Сейчас приватизация запрещена для земель первого и второго пояса. В первой зоне, как правило, находятся сами инженерные коммуникации по водозабору. Во второй зоне могут находиться постройки – для рек, озер и водохранилищ она может составлять в ширине более двух километров. В пояснительной записке говорится, что в границах второго пояса расположены крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры и частные жилые дома.

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В России могут разрешить приватизацию земель второго пояса санитарных зон водоемов

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Теги: водоохранная зона, санитарная зона, приватизация, земля



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