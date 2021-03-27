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Талисман Олимпийских игр Токио-2020 робот Мирайтова (2019) | Фото: olympic.org

Япония хочет вдвое сократить численность официальных делегаций на Олимпиаде в Токио

Япония вдвое сократит численность официальных делегаций, которые должны прибыть на летние Олимпийские игры в Токио. Это коснется людей, не имеющих прямого отношения с участием в соревнованиях, передает агентство Kyodo.

На данный момент число возможных иностранных гостей Олимпиады составляет примерно 90 тыс., из них только 11 тыс. – спортсмены-участники Игр, ее 4 тыс. человек – паралимпийцы, 15 тыс. – тренерский состав. И вот это число – 90 тыс. – власти Японии хотят сократить вдвое. Таким образом, гостей, не связанных с турнирами, будет не более 30 тыс.

Сокращения коснутся спортивных чиновников (из МОК и национальных комитетов, спортивных федераций всех уровней), журналистов и спонсоров.

Напомним, ранее стало известно, что Олимпийские игры в Токио в период пандемии пройдут без иностранных зрителей. Сейчас организаторы заняты возвращением приобретенных ранее билетов.

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Япония хочет вдвое сократить численность официальных делегаций на Олимпиаде в Токио

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Теги: олимпиада в токио, официальная делегация, иностранцы



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