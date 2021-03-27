27 Марта 2021
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Экономика В России
подсолнухи поле (2013) | Фото: gubernator74.ru

Правительство увеличит экспортную пошлину на подсолнечник до 50%

Правительство поддержало предложение Минсельхоза установить с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года экспортную пошлину на семена подсолнечника. Ставка составит 50%, но не менее $320 за одну тонну.
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" Данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины в отношении семян рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за одну тонну на аналогичный срок", - говорится в сообщении Минэкономразвития России.

Также с 1 сентября 2021 года на год устанавливается демпферный механизм на экспорт подсолнечного масла.

"Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1000, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters", - говорится в сообщении министерства.

По мнению Минсельхоза, плавающая пошлина будет способствовать предсказуемости рынка и стабилизации цен на подсолнечное масло для населения.

В министерстве планируют "проработать" субсидии на производство и реализацию подсолнечного масла и сахара.

Кроме того, Россия внесет в Евразийскую экономическую комиссию предложение о тарифной льготе на ввоз белого сахара в период с 15 мая по 1 сентября этого года. Предельный объем для России предлагается установить в размере 350 тыс. тонн. Льгота будет предоставляться в случае подтверждения Минсельхозом России целевого назначения ввозимого товара.

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Правительство увеличит экспортную пошлину на подсолнечник до 50%

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Теги: экспортная пошлина, подсолнечник, подсолнечное масло, рапс, демпфер



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