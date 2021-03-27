Общероссийский курортный сбор убьет внутренний туризм - Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею Минэкономразвития на счет введения курортного сбора на всей территории страны.

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"Введение курортного сбора на всей территории страны убьет внутренний туризм, который в период пандемии только-только начал развиваться из-за закрытых границ. Красоты России потеряют свое преимущество — дешевизну и способность конкурировать с Египтами и Турциями", - пишет Дерипаска в своем telegram-канале.

Он назвал "мизером" сумму в 1,1 млрд руб., которую в качестве курортного сбора насобирали "экспериментальные" регионы. Бизнесмен при этом полагает, что эти субъекты недосчитались туристов.

"В одном только Сочи в год введения сбора санатории и отели недосчитались 39% туристов. А теперь будут по всей России соревноваться, кто быстрее соберет, вместо создания стимулов к развитию в отрасли, еле дышащей из-за проблем с обороткой", - поясняет Дерипаска.

В качестве поддержки для внутреннего туризма он предлагает освободить отрасль от НДС, налога на прибыль, предоставить субсидии на строительство новых объектов. А сбор в тех регионах, где он сейчас существует, бизнесмен предлагает отменить.

Напомним, весной прошлого года Госдума разрешила регионам, где был введен курортный сбор (Крым, Краснодарский, Алтайский, Ставропольский край), отменять его по своему усмотрению. Тогда это объяснили пандемией и локдауном, который привел к практически полной остановке турпотока.