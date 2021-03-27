27 Марта 2021
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Политика В России За рубежом
Михаил Делягин (2020) | Фото: пресс-служба МЭФ

Делягин описал ближайшее будущее человечества

Экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин описал будущее человечества на ближайшую перспективу. Об этом говорится в декларации Института на сайте Делягина.
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Полное название декларации: "Цифровой след" личности - новый смысл существования человечества и некоторые следствия этого". В 23 тезисах, разбитых на тематические блоки, Делягин, описывает, что ждет человечество в ближайшем будущем в свете главных действующих тенденций.

Он отмечает, что еще в 2000-х должен был начаться мировой экономический кризис, но глобальный управляющий класс отсрочил его на 20 лет за счет экспорта хаоса и накачки деньгами ключевых экономик. За это время благодаря форсированному финансированию социальной инженерии была создана принципиально новая среда обитания человека – социальные платформы (сети), которые используются для массового управления людьми. Сетевое общество стало алгоритмическим и в высокой степени детерминированным политикой социальных платформ, хотя формально каждый член действует свободно.

Спекулятивный финансовый капитал в значительной мере переродился в капитал социальных платформ и создает новый мир, используя в качестве ключевого инструмента созданный им коронакризис. А социальные платформы обеспечивают управление каждым индивидом непосредственно, когда деньги уже не нужны. То есть "обнуляется" и "сбрасывается" не только капитализм, но и деньги, и рыночные отношения как таковые: рынок жизненных благ заменяется их прямым распределением в рамках социальных платформ. Главным фактором современного развития становится искусственный интеллект (ИИ), а человек становится, как животное.

Основой суверенитета станут именно социальные платформы, а те макрорегионы, которые их не имеют, утратят субъектность. Таковы Европа и Англия, прогнозирует ученый. Подлинным суверенитетом будут обладать США (точнее, глобальные капиталы, превратившие их в свою оргструктуру), Китай и, возможно, Россия, у которой есть соцсети, но они до сих пор не стали социальными платформами.

Экономика становится информатизированной. Ее главный товар - информация, а главный обмен – не благ на деньги, а обмен внимания на эмоции. Поэтому труд утрачивает свое основополагающее значение, а прибыль уступает значение деятельности как таковой без привязки к результату, о чем свидетельствует отрицательная процентная ставка.

2020 год стал водоразделом между эпохами жизни людей в коллективах и в социальных платформах. Произошел переворот: потребление информации стало новым "производством" - "цифровых следов" - основы для "тренировки" ИИ для управления людьми.

Новая структура общества уже самоочевидна, полагает Делягин. Высший уровень – это владельцы социальных платформ. На втором социальном уровне находятся специалисты (салариат). Наиболее ценными будут специалисты, необходимые социальным платформам для обеспечения их функционирования. Предприниматели станут "стейкхолдерами" в рамках "капитализма участия": ничего своего у них не будет, они будут подчиняться "новым феодалам" - владельцам соцплатформы. Все остальные люди будут лишь объектом управления и генераторами "цифровых следов".

"Для удержания их внимания социальные платформы погружают их в "кокон комфорта", исключающий их развитие (и, соответственно, обеспечивающий их деградацию). Самосознание индивида разрушается жесткими, многообразными и систематическими эмоциональными штормами", - пишет Делягин.

Он подчеркивает основное противоречие будущего общества - между общественной природой информации и частным характером ее использования и присвоения. Оно остается открытым, а форма снятия этого противоречия неопределенной.

На первом этапе, по Делягину, произойдет "приватизация информации" и особенно знания - это своего рода "компьютерный феодализм". Но он быстро потерпит крах и возникнут предпосылки для коммунизма, технологическим условием которого являются машины, не нуждающимся для своего функционирования в живом труде, то есть в эксплуатации. При этом разумности человека угрожает утрата целеполагания как атрибута труда и превращение человека разумного в "человека играющего", что изменяет направленность ускоряющейся эволюции человека.

Дедягин дает конкретные прогнозы на ближайшие годы. Мировая финансовая архитектура в 2021 году еще сохранится, но затем неизбежен крах фондовых рынков и девальвация доллара. Продолжится борьба США за уничтожение Китая как мирового лидера во всех сферах, кроме военной, и подрыв Европы, а также России. Весьма вероятны нападение Украины, дестабилизация Казахстана и ряда регионов России, включая попытки свержения власти.

Главным ожидаемым невоенным событием 2021 года станет приход к власти в Германии антипромышленной коалиции во главе с "зелеными", решающей задачи деиндустриализации своей страны в интересах США.

Просматривается глобальный проект создания Британского макрорегиона, включая союз с Турцией. А проект "Великий Туран" усилит позиции Британии в Евразии. Лондон, Анкара и Пекин создадут геополитическую ось. С помощью арабского рычага Британия попытается дестабилизировать ЕС и усилить свое влияние на Францию и Испанию.

"На фоне дезорганизации и разделения Евросоюза шанс получает консервативный проект Ватикана, аристократии и промышленных кругов "старой Европы". Но в борьбе с Еврохалифатом он может опереться лишь на консерватизм, не обладающий в Западной Европе массовой поддержкой и подорванный либеральным контролем за медиа и образованием", - пишет Делягин.

Все это будет происходить на фоне стратегической пассивности России, заключает экономист.

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Делягин описал ближайшее будущее человечества

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Теги: михаил делягин, будущее, прогноз



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