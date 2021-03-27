На Среднем Урале 142 новых случая коронавируса, за сутки скончались 12 человек

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 142 новых подтвержденных случаев коронавируса, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с эпидемией.

На Екатеринбург пришлось только 39 из них, остальные выявлены у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 81 969.

За сутки скончались 12 человек с коронавирусом. Общее число погибших от этой болезни на Среднем Урале с начала эпидемии составляет теперь 2696.

Состояние 290 госпитализированных оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 155 человек. Общее число выписанных достигло 75 257.