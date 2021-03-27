В России за сутки выявлено 8885 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 510 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 404 летальных исхода, выздоровели 4 130 498 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1551
Санкт-Петербург - 749
Московская область - 586
Нижегородская область - 328
Ростовская область - 244
Воронежская область - 212
Самарская область - 201
Иркутская область - 169
Саратовская область - 157
Свердловская область - 142
Челябинская область - 136
Красноярский край - 125
Пермский край - 121
Волгоградская область - 119
Ставропольский край - 114
Краснодарский край - 114
Алтайский край - 109
Республика Башкортостан - 109
Тверская область - 105
Пензенская область - 105
Ленинградская область - 105
Ульяновская область - 102
Брянская область - 97
Курская область - 96
Вологодская область - 96
Новосибирская область - 94
Тамбовская область - 93
Кировская область - 92
Ярославская область - 90
Тульская область - 90
Липецкая область - 87
Республика Карелия - 86
Белгородская область - 86
Оренбургская область - 84
Удмуртская Республика - 82
Архангельская область - 80
Ханты-Мансийский автономный округ - 79
Омская область - 77
Мурманская область - 75
Владимирская область - 70
Псковская область - 69
Астраханская область - 69
Ивановская область - 68
Республика Крым - 65
Республика Коми - 63
Тюменская область - 63
Калужская область - 62
Смоленская область - 60
Орловская область - 59
Забайкальский край - 57
Рязанская область - 56
Приморский край - 56
Республика Бурятия - 55
Хабаровский край - 55
Кабардино-Балкарская Республика - 50
Кемеровская область - 49
Калининградская область - 48
Республика Чувашия - 46
Республика Дагестан - 46
Костромская область - 44
Курганская область - 42
Новгородская область - 40
Севастополь - 37
Республика Татарстан - 37
Республика Мордовия - 36
Республика Саха (Якутия) - 26
Томская область - 26
Ямало-Ненецкий автономный округ - 24
Республика Марий Эл - 23
Амурская область - 23
Республика Калмыкия - 22
Республика Хакасия - 21
Карачаево-Черкесская Республика - 20
Сахалинская область - 20
Республика Северная Осетия-Алания - 17
Камчатский край - 16
Республика Ингушетия - 13
Республика Алтай - 12
Чеченская Республика - 12
Республика Адыгея - 11
Ненецкий автономный округ - 2
Чукотский автономный округ - 2
Магаданская область - 2
Еврейская автономная область - 2
Республика Тыва - 2