27 Марта 2021
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Общество В России
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

В России за сутки выявлено 8885 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 510 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 404 летальных исхода, выздоровели 4 130 498 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1551

Санкт-Петербург - 749

Московская область - 586

Нижегородская область - 328

Ростовская область - 244

Воронежская область - 212

Самарская область - 201

Иркутская область - 169

Саратовская область - 157

Свердловская область - 142

Челябинская область - 136

Красноярский край - 125

Пермский край - 121

Волгоградская область - 119

Ставропольский край - 114

Краснодарский край - 114

Алтайский край - 109

Республика Башкортостан - 109

Тверская область - 105

Пензенская область - 105

Ленинградская область - 105

Ульяновская область - 102

Брянская область - 97

Курская область - 96

Вологодская область - 96

Новосибирская область - 94

Тамбовская область - 93

Кировская область - 92

Ярославская область - 90

Тульская область - 90

Липецкая область - 87

Республика Карелия - 86

Белгородская область - 86

Оренбургская область - 84

Удмуртская Республика - 82

Архангельская область - 80

Ханты-Мансийский автономный округ - 79

Омская область - 77

Мурманская область - 75

Владимирская область - 70

Псковская область - 69

Астраханская область - 69

Ивановская область - 68

Республика Крым - 65

Республика Коми - 63

Тюменская область - 63

Калужская область - 62

Смоленская область - 60

Орловская область - 59

Забайкальский край - 57

Рязанская область - 56

Приморский край - 56

Республика Бурятия - 55

Хабаровский край - 55

Кабардино-Балкарская Республика - 50

Кемеровская область - 49

Калининградская область - 48

Республика Чувашия - 46

Республика Дагестан - 46

Костромская область - 44

Курганская область - 42

Новгородская область - 40

Севастополь - 37

Республика Татарстан - 37

Республика Мордовия - 36

Республика Саха (Якутия) - 26

Томская область - 26

Ямало-Ненецкий автономный округ - 24

Республика Марий Эл - 23

Амурская область - 23

Республика Калмыкия - 22

Республика Хакасия - 21

Карачаево-Черкесская Республика - 20

Сахалинская область - 20

Республика Северная Осетия-Алания - 17

Камчатский край - 16

Республика Ингушетия - 13

Республика Алтай - 12

Чеченская Республика - 12

Республика Адыгея - 11

Ненецкий автономный округ - 2

Чукотский автономный округ - 2

Магаданская область - 2

Еврейская автономная область - 2

Республика Тыва - 2

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В России за сутки выявлено 8885 случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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