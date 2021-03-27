В России за сутки выявлено 8885 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 510 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 404 летальных исхода, выздоровели 4 130 498 человек.