Белоруссию отстранили от участия в "Евровидении-2021"
Европейский вещательный союз окончательно отстранил Белоруссию от участия в "Евровидении-2021". Причиной недовольства ЕВС стала вторая песня группы "Галасы ЗМеста", которую коллектив представил на замену первоначально заявленной композиции. В ней, как и в первой, организаторы усмотрели политический подтекст.
"Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе Евровидение в мае", — цитирует РИА Новости сообщение ЕВС.
Организаторы сочли, что песня белорусской группы "нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".
В Белтелерадиокомпании возмутились объяснением ЕВС.
Многие пользователи считают, что в песнях провластно настроенной группы есть намеки на политическую ситуацию в Белоруссии последнего года.
Вот текст второй песни, с которой группа собиралась на "Евровидение".
Заяц по полю бежал, напевая песенку.
Весело качались кроны на ветру.
Настроение – Окей, никакого прессинга,
Замечтался и упал в лисью нору.
Эх, зайчишка, ты еще мальчишка,
Под водой не видишь спрятанных камней.
Эх, зайчишка, вот она – интрижка
Песенка хорошая, просто быть вкусней.
По полю лиса идет, сытая, довольная,
Распевает песенку зайчика "ля-ля",
В гости, видно, собралась, чтобы спеть застольную,
Только вдруг: "А что это?". Е-мое, петля!
Эх, лисица, пусть ты не сестрица,
Есть в семействе нашем сестры поважней.
Эх, лисица, прекращай беситься,
Песенка прекрасная – воротник нужней.
Куры по двору снуют, поросята бегают,
Музыка неведома, незнакома страсть.
Есть всего одна мечта: люди же обедают,
Как бы это к ним на стол первыми попасть.
Эх, зайчишка, ты еще мальчишка,
Научись у курочек разуму-уму.
Эх, лисица, ты моя сестрица,
А о чем же песенка – сам я не пойму.