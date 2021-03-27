27 Марта 2021
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Евровидение-2020 (2019) | Фото: Eurovision Song Contest

Белоруссию отстранили от участия в "Евровидении-2021"

Европейский вещательный союз окончательно отстранил Белоруссию от участия в "Евровидении-2021". Причиной недовольства ЕВС стала вторая песня группы "Галасы ЗМеста", которую коллектив представил на замену первоначально заявленной композиции. В ней, как и в первой, организаторы усмотрели политический подтекст.

"Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе Евровидение в мае", — цитирует РИА Новости сообщение ЕВС.

Организаторы сочли, что песня белорусской группы "нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".

В Белтелерадиокомпании возмутились объяснением ЕВС.

Многие пользователи считают, что в песнях провластно настроенной группы есть намеки на политическую ситуацию в Белоруссии последнего года.

Вот текст второй песни, с которой группа собиралась на "Евровидение".

Заяц по полю бежал, напевая песенку.

Весело качались кроны на ветру.

Настроение – Окей, никакого прессинга,

Замечтался и упал в лисью нору.

Эх, зайчишка, ты еще мальчишка,

Под водой не видишь спрятанных камней.

Эх, зайчишка, вот она – интрижка

Песенка хорошая, просто быть вкусней.

По полю лиса идет, сытая, довольная,

Распевает песенку зайчика "ля-ля",

В гости, видно, собралась, чтобы спеть застольную,

Только вдруг: "А что это?". Е-мое, петля!

Эх, лисица, пусть ты не сестрица,

Есть в семействе нашем сестры поважней.

Эх, лисица, прекращай беситься,

Песенка прекрасная – воротник нужней.

Куры по двору снуют, поросята бегают,

Музыка неведома, незнакома страсть.

Есть всего одна мечта: люди же обедают,

Как бы это к ним на стол первыми попасть.

Эх, зайчишка, ты еще мальчишка,

Научись у курочек разуму-уму.

Эх, лисица, ты моя сестрица,

А о чем же песенка – сам я не пойму.

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Белоруссию отстранили от участия в "Евровидении-2021"

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Теги: евровидение-2021, белоруссия, галасы зместа



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