Глава ФЗНЦ поможет освободить незаконно удерживаемую в США гражданку России

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) посодействует возвращению россиянки, незаконно удерживаемой в США.

Гражданка РФ Мира Тэрада два месяца не может покинуть территорию Соединенных Штатов после окончания срока ее тюремного заключения.

Она остается за решеткой, несмотря на то, что согласно приговору, должна была выйти на свободу 29 января. В американскую тюрьму она попала из Финляндии, где по требованию США ее задержал Интерпол. Россиянку осудили за участие в сбыте наркотиков и отмывании денег.

Общественные деятели и эксперты обеспокоены опасным прецедентом, когда гражданка России продолжает безосновательно находиться в американской тюрьме якобы из-за бюрократических сложностей.

Мать Миры Тэрада обратилась за помощью в Фонд защиты национальных ценностей. Она полагает, что специалисты организации могут посодействовать решению имеющихся проблем с американскими властями. Глава фонда Максим Шугалей пообещал принять все возможные меры, чтобы соотечественница как можно скорее вернулась домой.

Следует отметить, что причастность Миры к озвученным преступлениям вызвала сомнения еще в момент ее задержания. Россиянка в суде завила, что в преступлениях виновен ее супруг, деньгами которого она воспользовалась для оплаты счетов. Однако американская система правосудия не подразумевает углубление в детали событий, если дело касается граждан России.