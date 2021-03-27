27 Марта 2021
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Общество В России Крым
ялта, крым (2014) | Фото:Накануне.RU

"Никогда такого не было и вот опять": В Крыму застраивают еще один парк-памятник

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская опубликовала очередной запрос на имя генпрокурора России и министра природных ресурсов и экологии с просьбой разобраться с незаконной застройкой парка-памятника в Крыму.

"Никогда такого не было, и вот опять. На ЮБК застраивают еще один парк. После многочисленных жалоб крымчан, депутат Госдумы Наталья Поклонская взяла на особый контроль вопрос незаконной застройки территории ООПТ парка-памятника "Меласский" в Большой Ялте и направила официальные запросы в Генпрокуратуру и Минприроды РФ", - написала экс-прокурор Крыма в своем Telegram-канале.

В запросе говорится, что санаторий "Меллас" взял в долгосрочную аренду участки, на которых располагаются ООПТ "Парк Меласский" (12 Га), два особняка, являющиеся объектами культурного наследия, полтора километра береговой линии с двумя пляжами. "Практически вся территория санатория входит в водоохранную зону акватории Черного моря. На территории санатория начата масштабная коммерческая застройка (включая апартаменты), это даже обозначено на схеме генерального плана развития санатория", - пишет Поклонская. Она отмечает, что план не проходил согласования, не имеет экологической экспертизы и не выставлялся на общественные слушания. По данным местных жителей, в парке коммерсанты собираются построить восьмиэтажные апартаменты на сотню номеров.

Депутатский запрос Натальи Поклонской по ООПТ "Парк Меласский" в Крыму.(2021)|Фото: t.me/poklonskaya_nv / Наталья Поклонская

Депутат просит Генпрокурора оценить действия застройщика парка.

Ранее по запросам Поклонской Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту застройки Форосского парка – там ситуация аналогичная. Примечательно, что интересы застройщика в Форосе горячо защищает глава Крыма Сергей Аксенов, он заявлял местным жителям, что все действия по строительству в ООПТ законны и вопрос вообще "снимается с повестки". После этого, правда, Поклонская и сообщила об уголовном деле и нарушениях.

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"Никогда такого не было и вот опять": В Крыму застраивают еще один парк-памятник

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Теги: наталья поклонская, меласский парк, большая ялта, крым, незаконная застройка



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