Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником.

"Созданная пять лет назад, Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой, весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов", - сказал глава государства в своем обращении.

По мнению Путина, Росгвардия сохраняет преемственность традиций вошедших в ее состав Внутренних войск, служб МВД, подразделений ОМОН и СОБР

"Бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь – путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и нашему народу, действуют твёрдо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ", - отметил президент.

Росгвардейцев поздравили и другие представители различных ветвей власти. Например, глава комитета Госдумы по информполитике, бывший журналист Александр Хинштейн назвал росгвардейцев "коллегами" и написал в своем telegram-канале: " Горжусь тем, что работал вместе с этими людьми, участвуя в становлении ведомства; и продолжаю работать сегодня уже в качестве законодателя. Твердо знаю, что девиз Росгвардии "Всегда на страже!" - не просто слова, а смысл жизни для большинства росгвардейцев".

Хинштейн, кстати, стал одним из инициаторов законопроекта, который сейчас рассматривается в Госдуме. Парламентариев возмутило, что часть сотрудников силовых структур (и не только силовых, например, Счетной палаты) подлежит госзащите, а росгвардейцы, ФСБ-шники и полицейские – нет. Причем у последних даже нет подразделений, которые могли бы охранять полицейских – они были переданы Росгвардии. Поэтому ей и предлагается охранять полицейских. Документ прошел первое чтение.