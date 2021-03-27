"Все в силе": президент, депутаты и правительство сдадут декларации о доходах до 1 апреля

В этом году, в отличие от прошлого, чиновники не получат отсрочку из-за пандемии по предоставлению деклараций о доходах. И Владимир Путин собирается соблюсти требования закона, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Ожидается, что до 1 апреля декларации подадут и сотрудники администрации президента (например, его пресс-секретарь), члены правительства, федеральные чиновники, депутаты Госдумы.

А вот региональным и муниципальным чиновникам декларации надо подать до 30 апреля.

В Госдуме на минувшей неделе спикер палаты Вячеслав Володин несколько раз напоминал коллегам о необходимости сдать документы, причем он предлагал им не тянуть до последнего и подать декларацию не 31 марта, а пораньше. Владимир Жириновский в ответ на эти напоминания возмутился, назвал процедуру унизительной и отметил, что тех, кто хочет наворовать, декларация едва ли остановит. В пример он привел ситуацию с экс-губернатором Пензенской области, который сейчас подозревается во взятках. Володин возразил, что необходимость декларировать доходы, по его данным, у многих отбивает желание идти в депутаты.