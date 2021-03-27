27 Марта 2021
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Происшествия В России Москва
Взрыв, гараж, Мытищи (2020) | Фото: МЧС России

В Новой Москве в трехэтажном доме произошел взрыв газа

Взрыв бытового газа в частном доме в Новой Москве разрушил здание, под завалами оказались четыре человека. Всех их спасатели смогли извлечь живыми, но с травмами, сейчас они госпитализированы.

В МЧС сообщили, что взрыв произошел в трехэтажном строящемся доме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следователей, из-за взрыва обрушилась кровля дома. "В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами", - сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

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В Новой Москве в трехэтажном доме произошел взрыв газа

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Теги: новая москва, взрыв газа, пострадавшие



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